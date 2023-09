Unternehmen in Neukirchen-Vluyn Kunden erhalten Geschenke beim Heimatshoppen

Deshalb gibt es für Kunden beim Heimatshoppen in ganz Neukirchen-Vluyn Aktionen, die die Unternehmen jeweils selbst durchführen. Das können Rabatte sein, kleine Spiele mit Belohnungen oder Gewinnen, aber auch Probieraktionen und kostenlose Service-Angebote. Manche reichen über den gesamten Zeitraum vom 8. bis 16. September, andere finden nur an einzelnen Tagen statt. „Die Unternehmen sagen damit ‚Dankeschön‘ bei ihren Kunden“, betont Jan-Christian Schneider, zweiter Vorsitzender des Werberings. „Die Stadt will aber auch immer wieder neu entdeckt werden: Wer in die Aktionsliste schaut, findet fast sicher Unternehmen, die er noch nicht kennt“, so Schneider. Zwei Teilnehmende hätten sogar erst Anfang September eröffnet.