Rheurdt : CDU reicht Vorschlag zum Heimatpreis ein

Im vergangenen Jahr durfte sich die Interessengemeinschaft Schaephuysener Vereine über den Heimatpreis freuen. Foto: Gottschlich

Rheurdt Auch in diesem Jahr soll in Rheurdt der Heimatpreis vergeben werden. Die CDU hat nun einen Vorschlag für den mit 5000 Euro dotierten Preis eingereicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im vergangenen Jahr vergab die Gemeinde Rheurdt zum ersten Mal den Heimatpreis. Die Interessengemeinschaft Schaephuysener Bürger und Vereine, die sich der Heimatpflege verschrieben haben. Die Auszeichnung war mit einem Preisgeld von 5000 Euro versehen. Auch in diesem Jahr will die Gemeinde will die 5000 Euro nach den gleichen Kriterien wie im Vorjahr ausloben. Sie will Vereine und Institutionen auszeichnen, die „Menschen für lokale und regionale Besonderheiten“ begeistern und die „positiv gelebte Vielfalt“ sichtbar machen.

Die CDU-Fraktion hat nun einen Vorschlag eingereicht, in dem der Heimatpreises 2020 auf zwei folgende Gruppierungen zu gleichen Teilen erfolgen soll: „Die Projektgruppe ‚Artenreiche Gärten’ hat für die Bevölkerung einen Schatz gehoben, der Beispiel geben kann und sollte. Die öffentliche Wertschätzung von naturnahen Gär-ten und Nennung der Verantwortlichen stärkt das Gefühl für Dorf und Heimat. Gleichzeitig gibt sie Anerkennung für die Stärkung des Kleinklimas zuhause und Beispiel für Nachbarn und Freunde, diesen Zielen nachzufolgen“, heißt es in der Begründung. Die Wertigkeit und das Lebensgefühl im eigenen Garten würde gesteigert. Damit würde aufgezeigt, dass auch in der Heimat Erholung und Entspannung möglich sei.

Ebenso soll aus Sicht der CDU die Pfadfinderschaft Stamm St. Nikolaus Rheurdt berücksichtigt werden. „Die Pfadfinderschaft Stamm St. Nikolaus Rheurdt leistet seit Jahren beispielhafte verbandliche Jugendarbeit für ganz viele Kinder der Gemeinde in beiden Ortsteilen. Beispielhaft sind auch die jährlichen Sommerlager die den Kindern vielfältige Erlebnisse und vor allem Gemeinschaft bieten. Die Pfadfinderschaft engagiert sich an vielen Stellen in das Gemeindeleben und richtet Angebote für alle Bürgerinnen und Bürger aus. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch das vielfältige soziale Engagement der Stammes hervorzuhaben“, begründet die CDU den Vorschlag.