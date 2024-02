Engagement in Neukirchen-Vluyn Jetzt bis Ende Juni für den Heimatpreis 2024 bewerben

Bei einer Zusage wird das Preisgeld von insgesamt 5000 Euro in folgende Kategorien verliehen: An den ersten Platz gehen 2500 Euro, an den zweiten 1500 Euro und an den dritten 1000 Euro. Sollte es nur zwei Preisträger geben, erhält der erste Platz 3000 Euro und der zweite 2000 Euro. Bei nur einem Preisträger erhält dieser die volle Summe von 5000 Euro als Preisgeld.