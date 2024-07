Heimatliebe am Niederrhein Das sind die schönsten Bauernhöfe in Neukirchen-Vluyn

Landwirtschaft erleben lässt sich nicht nur auf dem Tenwinkelshof, sondern auch auf dem Hof Seiltgens: Denn Familie Seiltgens bietet Kindergeburtstage an. Dabei gibt es viel zu erleben: Im Kuhstall können die Kinder etwa Kühe füttern oder Hühner, Ziegen, Ponys, Katzen oder Hunde streicheln. Die Ponys können auch geritten werden. Zudem können die Kleinen mit ihren Freunden im Bauwagen sitzen, Kuchen essen und miteinander quatschen. Auf dem Hof gibt es auch ein Verkaufshäuschen, das an sieben Tagen die Woche, jetzt noch bis September, immer zwischen 7 und 21 Uhr geöffnet ist. Dort gibt es alles, was es für das Sonntagsfrühstück an frischen Zutaten braucht. Daneben verkaufen Insa und André Seiltgens jedes Wochenende frischen Kuchen und bringen regelmäßig Milch zu „Egon’s Eiscafé“ in Sonsbeck, das dann Eis produziert.