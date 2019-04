Neuer Brauch in Neukirchen-Vluyn : Vluyn begrüßt den Maibaum mit Gesang

Neuer Brauch in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Der Heimat- und Verkehrsverein bekommt am 30. April Unterstützung von der Musikschule. Gesucht wird ein Bürgerchor.

Das ist Tradition: Der Heimat- und Verkehrsverein Vluyn schmückt am 30. April den Handwerksbaum auf dem Vluyner Platz zu einem echten Maibaum. Und das ist neu: In diesem Jahr wird der HVV dabei lautstark durch die Musikschule Neukirchen-Vluyn unterstützt. Der Musik-Flashmob vor zwei Jahren soll dabei ein wenig als Vorbild dienen.

So wie es seit Jahren Brauch ist, schmückt der Heimat- und Verkehrsverein Vluyn am 30. April ab 18 Uhr mit ebenso fachkundiger wie tatkräftiger Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Vluyn den Handwerksbaum am Vluyner Platz. Der wird dann, wie seit 22 Jahren, als überdimensionaler Maibaum, als Mittelpunkt für ein Fisternöllekes aus den Händen des HVV Vluyn sowie für ein Grußwort aus dem Rathaus dienen. Bis hierhin – alles wie gehabt.