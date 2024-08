Festival in Neukirchen-Vluyn Zwölf Stunden „Heile Welt“ an der Halde Norddeutschland

Am Samstag war es wieder soweit: Zahlreiche Fans von Techno & Co. folgten dem Ruf vom „Heile Welt Open Air“ und zogen für knapp zwölf Stunden zu den drei Dancefloors an die Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn. Während „Heaven & Hill“ oben auf der etwas über hundert Meter hoch liegenden bekannten Landmarke stattfindet, ist die kleinere Variante, „Heile Welt“, unten am Berg platziert.