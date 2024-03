Festival an der Halde Norddeutschland Was Fans zum Heile Welt Open Air 2024 wissen müssen

Am 10. August ist es wieder so weit: Techno-, House- und Elektromusik locken zahlreiche Besucher von 13 bis 24 Uhr an die Halde Norddeutschland. Dort steigt das Heile Welt Open Air: Einen Tag lang dreht sich auf drei Bühnen alles um Musik und Tanz. Wir geben einen Überblick darüber, was die Tickets in diesem Jahr kosten, wie das Lineup aussieht oder wie Besucherinnen und Besucher anreisen können.