Elektronik-Festival in Neukirchen-Vluyn Diese Änderung gibt es beim „Heaven&Hill“ 2024

Seit Ende Februar kündigt Veranstalter Markus Kamps fast täglich einen neuen Headliner auf Facebook an, nun stehen alle sechs fest: Der erste in der Runde ist „Neelix“, ein deutscher Musikproduzent und DJ. Mit Psychedelic Trance, dem Genre, in das sich seine Musik einordnen lässt, bringt er die Bühnen dieser Welt zum Beben. Der zweite Headliner ist das DJ-Duo „Harris&Ford“. Ihre Veröffentlichungen sind den Genres „Hardstyle“ und „EDM“ zuzuordnen. Bekannt geworden sind sie durch zahlreiche Veröffentlichungen von Partyschlagern. Beide Acts treten auf der „Red Stage“ auf. Ebenfalls auf die Halde kommt „Len Faki“, Produzent und DJ im Bereich elektronischer Tanzmusik. Er ist nicht nur im Berliner Berghain zu Hause, sondern legt auch auf den Bühnen der Welt auf, etwa in den Niederlanden und in den USA. Die vierten sind die „Gebrüder Brett“, ein Hard-Tekk-Duo aus Ostdeutschland, die Techno-Musik machen. „Der Osten feiert besser“ ist eines ihrer bekanntesten Stücke. Beide Acts treten auf der „Silver Stage“ auf. „Sefa“ steht an der Spitze der French- und Hardcore-Szene. Der niederländische Musikproduzent geht gerne an seine Grenzen und darüber hinaus. Er wird auf der „Black Stage“ auflegen. Der letzte Headliner ist „Hannes Bieger“. Der gebürtige Hamburger ist Musikproduzent und einer der gefragtesten Mixing-Engineers in Europa. So wird jemand genannt, der mehrere Einzelspuren zu einem Stück zusammenmischt. In den kommenden Wochen sollen noch weitere Acts angekündigt werden, heißt es vom Veranstalter.