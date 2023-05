Electronic Festival auf der Halde Norddeutschland Was man über Heaven & Hill wissen sollte

Wieviel Dezibel genau das Festival auf die Halde schickt, ist nicht bekannt. Der Veranstalter rät zu Gehörschutz. In einem Stück von Neelix, der beim Festival Heaven & Hill auflegt, heißt es: „Attention, attention. If this is too loud, you are too old“, also: „Achtung, Achtung. Wenn dies zu laut ist, sind Sie zu alt.“