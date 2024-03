Sport im Ökodorf am Niederrhein Tag der offenen Tür im Rheurdter Hallenbad

Das Hallenbad ist am 17. März von 8 bis 15 Uhr für alle geöffnet, ab 10 Uhr starten regelmäßig Rundgänge in die ansonsten unzugänglichen Technikräume. Die Technik-Experten, zu denen etwa Willi Mölders zählt, erklären dabei etwa die Anlagen zur Wasseraufbereitung, den schwimmenden Reinigungsroboter oder das hauseigene Blockheizkraftwerk. Besondere Einblicke bietet auch der Technik-Keller direkt unterhalb des Schwimmbeckens. Zudem gibt es Informationen zur Photovoltaik-Anlage sowie zu den weiteren Ausbaustufen der „Energiewende am Hallenbad“. Am Tag der offenen Tür können auch Nicht-Mitglieder kostenfrei im Bad schwimmen, um dieses unverbindlich kennenzulernen.