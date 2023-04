Hallenbad in Rheurdt Schwimmfreunde Rheurdt sammeln Spenden für Photovoltaikanlage

Die Schwimmfreunde möchten schon dieses Jahr mit der Umsetzung der Anlage anfangen, sagt Heitkamp. „Die Lieferzeiten sind im Moment aber lang.“ Die Anlage soll nicht nur langfristig die Stromkosten senken, sondern auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Die Photovoltaikanlage ist eine Investition in die Zukunft“, so Heitkamp. Sie soll das Blockheizkraftwerk ergänzen, das Wärme und Strom für das Bad produziert, im Sommer aber still steht. Im Sommer liefere dann die Photovoltaikanlage den Strom, im Winter das Blockheizkraftwerk.