Haldenkult-Festival in Neukirchen-Vluyn Zwei Tage Musik und gute Zeit

Musik, Spiele, Kulinarisches und ganz viel Geselligkeit: Zwei Tage lang war an diesem Wochenende auf der Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn wieder was los. Gemeinsam mit vielen freiwilligen Helfern veranstaltete der Familien- und Freundeskreis rund um die beiden Neukirchen-Vluyner Michael Krings und Jayson Mazerolle dort ihr „Haldenkult-Festival“. Mit großem Erfolg.