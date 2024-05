Familienfest in Neukirchen-Vluyn Haldenkult-Festival trumpft 2024 mit buntem Programm auf – und einer Überraschung

Nach einem erfolgreichen Start des Haldenkult-Festivals 2023, das wegen des Regens einmal verschoben werden musste, organisiert der Verein Haldenkultur in Kooperation mit der Stadt Neukirchen-Vluyn auch in diesem Jahr wieder das kostenlose Familienfest auf der Halde Norddeutschland. Dieses findet am Freitag, 28. Juni, von 17 bis 24 Uhr und am Samstag, 29. Juni, von 14 bis 24 Uhr statt. Eröffnet werden soll es durch Bürgermeister Ralf Köpke. Wir geben einen Überblick über die Bands, die spielen werden, verraten, was es zu essen geben wird und wie das Programm aussieht.