Besonderes Konzert in Neukirchen-Vluyn Musik trifft Meditation auf der Halde Norddeutschland

Die immer neuen Kombinationen sind beispielsweise mit Hardo Kritz und Jan Tengeler zu erleben. Kritz steht in der Gypsytradition wie ein Django Reinhardt. Jan Tengeler hingegen ist der Ostsee verbunden wie auch den Rhythmen des Balkans. Das Haldenkonzert ist das eine Erlebnis am letzten Samstag im Juni, das in diesem Jahr durch ein meditatives Erlebnis gekrönt wird. Dirk Schauenberg und sein Kensho-Team laden dann ab 20.30 Uhr an einen anderen Ort der Halde zur Meditation mit den indischen Musikern Nawab Khan und seinem Neffen Shaizan Khan ein. „Wir werden an die andere Seite der Halde wechseln. Es ist nicht nur die Musik, bei der Körper, Seele und Natur eins werden. Die Atmosphäre, beim Sonnenuntergang in die Meditation einzutauchen, macht die Besonderheit aus. Wir werden einen spannenden wie unvergesslichen Prozess erleben“, sagt Dirk Schauenberg über die geführte Nada-Meditation mit Klangyoga, zu der er das Publikum einlädt. Mitbringen kann sich jeder Gast seine bequemen Yoga-Sachen. Die Zahl der Teilnehmenden ist aufgrund der Weite der Halde unbegrenzt, eine vorherige Anmeldung jedoch unbedingt bei Kensho-Team nötig. Sonnenuntergang ist laut Kalender gegen 21.15 Uhr.