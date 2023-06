Martinusschule in Rheurdt Immer weniger Schüler kommen zu Fuß zur Schule

Einige Grundschule investieren Zeit, um solche Pläne aufzustellen Andere verzichten darauf, diese Pläne auszuarbeiten, die nicht verbindlich sind, zumal die Mehrheit der Schüler mit dem Auto gebracht wird. Das ist auch in der Ökogemeinde so, wo es allerdings keine monatliche oder jährliche Zählung gibt, wie die Kinder zur Schule kommen. Die Schule habe einmal einen Schulwegeplan gehabt, der als Flyer an die Eltern ausgegeben worden sei, sagte Schulleiterin Monika Herrschaft. Bei Elternabenden werde regelmäßig der sichere Weg zur Schule thematisiert. Mit gelben Zeichen sei der sichere Weg zur Schule markiert. Aber die meisten Eltern würden ihre Kinder mit ihren Autos an der Hol- und Bringzone einladen oder absetzen.