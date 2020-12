Antrag der Ratsfraktion : Grüne: Wettbewerb für mehr Sonnenstrom in Rheurdt

RHEURDT Die Gemeinde soll sich der Initiative Faktor-2-Challenge anschließen, heißt es in einem Antrag der Fraktion.

Ziel der Challenge ist es, die Energiewende zu beschleunigen und die Photovoltaik auszubauen, um mehr Sonnenlicht in Elektrizität umzuwandeln. So will sie den CO 2 -Ausstoß senken, um den Zielen des Pariser Klimaschutz-Abkommens gerecht zu werden. Dadurch will sie zum Klimaschutz beitragen.