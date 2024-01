Beim Neujahrsempfang der Grünen in Neukirchen-Vluyn Volkhard Wille äußert sich zur Demokratie in Deutschland

Zu Beginn dieses Jahres haben die Bündnisgrünen in Duisburg bei der „Demo gegen Rechts“ ein klares Zeichen gesetzt. Nun soll auch in Neukirchen-Vluyn ein solches Zeichen gesetzt werden. Am kommenden Samstag, 27. Januar, finden dazu sowohl in Moers als auch in Neukirchen-Vluyn „Demos gegen Rechts“ statt. In Moers ruft das Bündnis „Moers ist bunt, nicht braun“ dazu auf. Anlass, sagt Organisator Hajo Schneider in Moers, sei die Berichterstattung über ein Treffen von rechten Aktivisten mit AfD-Funktionären in Potsdam.