Ortsverein in Rheurdt Grüne im Ökodorf werden 25 Jahre alt

Die Grünen in Rheurdt waren Nachzügler. Während in vielen anderen Kommunen in den 1980er Jahren Ortsvereine der Ökopartei gegründet wurden, nachdem im Januar 1980 die Grünen in Karlsruhe bundesweit als Partei ins Leben gerufen waren, dauerte es in der Ökogemeinde bis in die späten 1990er Jahre. 1998 schlossen sich die Grünen zu einem Ortsverein zusammen. Ziel war es, bei der Kommunalwahl 1999 dabei zu sein und in den Gemeinderat einzuziehen, was gelang.