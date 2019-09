Antrag für Ratssitzung : Grüne: Gerätehaus Rheurdt auf Büschwiese verlagern

Diskussion um den Feuerwehr-Standort: Grüne beantragen, Ratsbeschluss vom Dezember aufzuheben.

(pogo) Was das geplante neue Feuerwehr-Gerätehaus für Rheurdt angeht, ist eigentlich alles klar: Es soll dort stehen, wo der Löschzug bisher stationiert war, nämlich am Marktplatz. So hat es der Gemeinderat beschlossen. Nun wollen die Grünen den Ratsbeschluss aber kippen. Sie beantragen, das Gerätehaus auf die sogenannte Büschwiese zu verlegen und den Beschluss vom Dezember aufzuheben. Noch sei nichts so festgelegt, „dass ein Schaden oder eine Zeitverzögerung für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses entsteht“, heißt es in dem Antrag. Die Grünen geben zu bedenken, dass das neue Gerätehaus so groß werde, „dass die restliche Fläche des Marktplatzes nicht oder nur kaum noch für eine anderweitige Verwendung ausreicht“. Wichtige Parkmöglichkeiten fielen weg. Feste wie die Pfingstkirmes, die bisher auf dem Marktplatz gefeiert wurden, könnten „nicht mehr in kompakter Aufstellung auf dem Marktplatz“ stattfinden.