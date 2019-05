Große Klompen-Kirmes: Mitte Juni macht Vluyn ein Fass auf.

So war’s im vergangenen Jahr: Feierlicher Fassanstich der Vluyner Klompenkirmes mit Bürgermeister Kurt Best. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Neukirchen-Vluyn Für ein langes Wochenende, vom 14. bis 17. Juni, verwandelt sich der Ortskern in einen Rummel. Die Niederrheinallee ist dann komplett gesperrt.

Der erste Schlag muss sitzen: Mit dem traditionellen Fassanstich am Freitag, 14. Juni. um 17 Uhr beginnt die viertägige Vluyner Straßenkirmes. Bereits zwei Stunden beginnt die „Happy Hour“. Von 15 bis 17 Uhr bieten alle Schausteller ein Angebot oder einen Artikel zum Aktionspreis.

Auf Vluyner Kirmes stehen viele Höhepunkte für Groß und Klein, für Jung und Alt bereit. Dabei geht es an manchen Ständen ganz klassisch zu: Ballwurf, Pfeilwerfen und Sportschießen. Mit flackernd bunten Lichtern und Rhythmen präsentieren sich der Auto-Scooter „Sound Center 2“, der „Rockexpress“ und die Kinderkarussells. Imbiss- und Biertände runden das Angebot ab.

Am Kirmesmontag legten die Bauern beim Mittagsläuten ihre Arbeit nieder. In ihrer Arbeitskleidung –„blauer Beus (fester Leinenkittel), schwarze Hose und strohgefüllte Klompen“ — tanzten sie im Festzelt.

Neu ist in diesem Jahr der „Beach Jumper“. Nach Angaben der Stadt bringt er den Strandurlaub auf die Klompenkirmes. Durch Ruhezonen mit Strandkörben vermittele der „Beach Jumper“ echtes Strandfeeling. Das in Deutschland einzigartige Fahrgeschäft bietet 16 unterschiedliche Fahrweisen sowie Fahrten mit tollen Freifall- und Wassereffekten.

Am Abschlusstag, Montag, 17. Juni, findet der traditionelle Klompenball mit dem Umzug der Klompenfreunde durch Vluyn statt, bevor die Frühlingskirmes am Abend endet.

Die Kirmes mitten im Ortskern bringt naturgemäß eine Reihe von Einschränkungen mit sich. Die Niederrheinallee wird ab Mittwoch, 12. Juni, ab 18 Uhr bis Dienstag, 18. Juni, etwa 15 Uhr, zwischen den Kreuzungen Trox und dem Vutzkreisel für den Durchgangsverkehr gesperrt. Anlieger haben soweit möglich freie Zufahrt. Wer zum Einkaufen nach Vluyn kommt, sollte sein Auto an den umliegenden Straßen und Plätzen abstellen. Es sind Umleitungen und Sackgassen ausgeschildert. Das Ordnungsamt bittet um Beachtung der Halteverbotszonen. Die Parkplätze an der Niederrheinallee, Pastoratstraße, Bruckhausfeld, und auf dem Leineweberplatz stehen ab Mittwochabend nicht mehr zur Verfügung. Für den Aufbau des Festzeltes ist der Platz am Museum bereits ab Dienstag, 11. Juni, gesperrt.