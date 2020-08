Großbauprojekt in Moers : Zur baulichen Halbzeit ist die neue „Edeka-Stadt“ im Plan

Die Arbeiten am Rohbau der künftigen Edeka Verwaltung an der Rheinberger Straße sind abgeschlossen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Der Innenausbau des kombinierten Edeka-Verwaltungssitzes und Edeka-Center mit Geschäften und einer Parkanlage ist im Plan. Ab Juli 2021 sollen das E-Center, Geschäfte und Verwaltung Schritt für Schritt einziehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

MOERS Die Edeka Hannover-Minden, zuständig für Niedersachsen und Bremen, war bereits mit einer Delegation in Moers-Utfort, um sich die neue Edeka-Stadt an der Rheinberger Straße anzuschauen und sich Anregungen zu holen für den geplanten Neubau der Edeka-Zentrale in Minden. „Hier entsteht etwas ganz Neues“, sagt Edeka-Rhein-Ruhr-Geschäftsführer Peter Wagener zur Bauhalbzeit. „Es ist eine Kombination aus EdekaVerwaltung, Edeka-Center, Geschäften, einem Parkhaus und einer Grünanlage.“ Im Oktober 2019 war erster Spatenstich. Jetzt hat der Innenausbau begonnen. Ab Juli 2021 sollen das E-Center, Geschäfte und Verwaltung Schritt für Schritt einziehen. Die Edeka Rhein-Ruhr investiert über 100 Millionen Euro.

E-Center und Geschäfte als neuer Einkaufsbereich

An der Stelle, an der die Kampstraße in die Rheinberger Straße einmündet, entsteht ein E-Center. Es hat eine Fläche von 3500 Quadratmetern, die einer Fläche von gut vier Diskountern entspricht. Betrieben wird sie von der Familie Gerdes, die bereits einen EDEKA-Markt in Rheinkamp hat.

Südöstlich des E-Centers sind gut 16 000 Quadratmeter weitere Verkaufsfläche in einem Gebäude errichtet worden. Mit 3000 Quadratmeter ist die Fitnessstudiokette „fit 24“ der Mieter mit der größten Fläche. „fit 24“ ist ab Sommer 2012 im Obergeschoss des Gebäudes beheimatet. Im Erdgeschoss sollen ein Trinkgutladen mit 1000 Quadratmetern, eine Eisdiele, eine Apotheke, Ärzte und mehrere kleine Geschäfte einziehen. „Fast 75 Prozent der Gesamtfläche von 20 000 Quadratmetern sind bereits vermietet“, berichtet Gesamtprojektleiterin Michaela Wienand. „Es sind insgesamt 22 Mieter. Die Flächen reichen von 20 bis 400 Quadratmetern.“

Edeka als großes Unternehmen

Die Edeka Verwaltung ist seit Baubeginn vor knapp einem Jahr um 50 auf heute 700 Mitarbeiter gestiegen, die für 700 Edeka-Märkte in Nordrhein-Westfalen sowie einem Teil im Südwesten von Niedersachen und im Nordwesten von Rheinland-Pfalz zentrale Aufgaben übernehmen. Mit dazu gehören 250 Getränkemärkte „Trinkgut“, die Bäckerei Büsch in Kamp-Lintfort und der Fleischhof Rast in Meckenheim bei Bonn und Essen.

Die Edeka Rhein-Ruhr zählt zu den größten Arbeitgebern in der Grafenstadt. Das genossenschaftlich organisierte Unternehmen setzte 2019 rund fünf Milliarden Euro um. „Seit 2005 haben wir unseren Umsatz und unsere Mitarbeiterzahl verdoppelt“, sagt Peter Wagener. „Wir wollen weiter wachsen. Deshalb ist der Verwaltungssitz für 1000 Mitarbeiter ausgelegt

Edeka-Gebäude als innovativer Verwaltungssitz

Die EdekaVerwaltungsgebäude schließt sich dem Geschäftsgebäude südlich an. Es wurde von dem Architekturbüro Phase 5 aus Düsseldorf entworfen. Von außen sehe es zwar wie ein übergroßer Schuhkarton aus, der mit sandfarbenen Muschelkalkplatten verkleidet sei, schmunzelt Frank Baumgart als Leiter der EDEKA-Abteilung Bautechnik. Aber innen sei er durch offene und versetzte Terrassen geöffnet.

Bei der Innenausstattung setzt die EDEKA auf Offenheit. Als Farben dominiert Anthrazit. Einzelne Säulen stechen schon einmal mit einem Blau hervor oder Stühle mit einem EDEKA-Gelb.

Edeka-Stadt als Stadt im Grünen

Die Edeka Stadt ist eine Stadt im Grünen. Auch wenn hinter dem Geschäftsgebäude ein Parkhaus mit 840 Stellplätzen liegt sowie 440 Stellplätze vor den Geschäften entstehen, zeigt die Edeka ein grünes Gesicht. Ein Teil der Ausgleichfläche liegt auf dem 60 000 Quadratmeter großen Gelände zwischen Eisenbahn und Rheinberger Straße, auf der im Jahr 2019 noch ein Maisfeld stand. Ab dem Herbst 2020 wird eine parkähnliche Anlage zu den Bahngleisen hin entstehen. Diese wurde einem Landschaftsarchitekturbüro entworfen, das auch einen See und viele Bäume vorgesehen hat. Der Park ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

55 Ladestationen für E-Autos werden installiert. Bei einer Umfrage gaben 30 Prozent der Mitarbeiter, zukünftig mit dem Rad kommen zu wollen. Edeka-Geschäftsführer Peter Wagener kann sich vorstellen, ab 2016 einmal ein Haltepunkt an der Bahnlinie Duisburg-Moers-Kamp-Lintfort zu sein.

Edeka-Gelände an der Chemnitzer als umwandelbares Gebiet