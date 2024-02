Modernisierung in Neukirchen-Vluyn Umbauarbeiten am Grafschafter Platz fast abgeschlossen

Wer am Grafschafter Platz in Neukirchen entlang läuft, sieht nun statt Erdhügeln und Baggern, die das Bild der vergangenen Wochen geprägt haben, einen gepflasterten Platz in der Mitte, auf dem Autos kostenlos parken können. Dort stehen auch zwei E-Ladesäulen mit je zwei Anschlüssen, die die Enni dort vor Weihnachten 2023 aufgestellt hat, wie Sandra Kiss, derzeitige Pressesprecherin der Stadt, in einem Schreiben an unsere Redaktion mitteilt. Sie sagt, dass die Arbeiten auf dem Grafschafter Platz so weit abgeschlossen seien und der Parkplatz inklusive der Marktnutzung bereits wieder im Normalbetrieb seien. Das bedeutet auch, dass freitags in der Zeit von 5 bis 14 Uhr ein Parkverbot auf dem gesamten Platz gilt.