Greenkeeper in Neukirchen-Vluyn Er hält den Rasen grün und gesund

Morris Kother kann so fesselnd über seinen Beruf reden, dass man am liebsten sofort umschulen möchte. Er ist Head-Greenkeeper auf dem Golfplatz Nieper Kuhlen in Neukirchen-Vluyn. Greenkeeper kümmern sich um Rasensportanlagen in Fußballstadien, auf Hockey-, Polo- oder eben auch auf Golfplätzen. Will man wissen, wie ein Rasen gesund und schön wird und bleibt – Kother ist der richtige Mann dafür. Wobei er klarstellt: „Mit dem Rasen zu Hause im Garten hat das, was wir hier machen, wenig zu tun.“