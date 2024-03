Goldhochzeit in Schaephuysen Ehepaar Tebarth ist seit 50 Jahren verheiratet

Er begann seine Ausbildung zum Groß- und Einzelhandelskaufmann im jungen Alter von 14 Jahren im Edeka-Markt in Geldern. Kurz nach seiner Lehre arbeitete Heiner Tebarth einige Jahre lang als Kaufmann bei Bosch in Düsseldorf. 1974 wechselte er für weitere 30 Jahre als Kaufmann in das Einrichtungshaus Schröer nach Krefeld. Nach dessen Schließung war der Jubilar noch sieben Jahre bis zur Rente in dem Tischlerbetrieb Reichenberg & Weiss in Neukirchen-Vluyn beschäftigt. Maria absolvierte Ihre Ausbildung als Erzieherin in Krefeld und arbeitete drei Jahre lang in einem Kindergarten in Neukirchen-Vluyn und dann bis zur Geburt ihres Sohnes wieder in Krefeld.