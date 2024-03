Neukirchener Erziehungsverein Goldenes Kronenkreuz für Kita-Leitung Alexandra Helbig

„Kitas sind unsere DNA; Kitas sind die Orte für frühkindliche Bildung, dort vermitteln wir Werte“, sagte Jochen M. Müntinga in seiner Festansprache anlässlich der Kronenkreuzverleihung an Kitaleiterin Alexandra Helbig. Der Geschäftsbereichsleiter Bildung, in dessen Zuständigkeit die Kitas des Neukirchener Erziehungsvereins gehören, war selber in den 70er-Jahren Kita-Kind im Familienzentrum Lindenstraße, so, wie auch später seine beiden Kinder.