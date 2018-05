Neukirchen-Vluyn : Glückliches Ende nach acht Jahren Wartezeit

Die neue Kita St. Antonius hat eröffnet - nach acht Jahren Anlauf. Foto: RP-Foto_kdi

Neukirchen-Vluyn In Neukirchen-Vluyn feierten Erzieher und Eltern die offizielle Einweihung der Kindertagesstätte St. Antonius. Die Besucher waren von der neuen Einrichtung und ihren Möglichkeiten begeistert.

Strahlende Gesichter bei allen Beteiligten. Mit einem Festprogramm wurde im Ortsteil Vluyn die Kindertagesstätte St. Antonius am Flohweg eingeweiht. Bereits die Messe mit Pfarrer Fink stand im Zeichen der neuen Einrichtung. Nach dem Motto "Was lange währt, wird endlich gut" erinnerte Franz Reuter vom Kirchenvorstand St. Quirinus an die Hürden, die es ab 2010 bei der Planung einer neuen Kita zu nehmen galt.

Der damalige Kindergarten St. Hedwig, Baujahr 1960, an der Birkenstraße war in die Jahre gekommen und entsprach auch nicht mehr den aktuellen Anforderungen. "Eine von Grund auf durchzuführende Renovierung und Erweiterung um zwölf Plätze für unter dreijährige Kinder war wirklich nicht darstellbar", so Reuter rückblickend. Der Neubau an selber Stelle wurde zwar vom Bistum Münster bewilligt, doch das Kreisjugendamt Wesel und der Landschaftsverband Rheinland konnten damals keine Fördergelder bereitstellen. Die Töpfe waren leer aufgrund des hohen Finanzbedarfs zugunsten des U-3-Ausbaus. An der Idee eines Neubaus, diesmal als Investorenmodell, jedoch hielt der Kirchenvorstand fest. Als 2014 dann das Grundstück gegenüber von Firma Trox gekauft wurde, schloss sich eine langwierige Genehmigungsphase an. Die mehrfache Verschiebung der Fertigstellung forderte von den Beteiligten Zeit, Nerven und Geduld ab. "Unterstellt man, dass ein Kind mit drei Jahren in den Kindergarten geht, so haben mehr als zwei Kindergartengenerationen auf den Neubau gewartet", so Reuters Bilanz.



Claudia Wilps, stellvertretende Bürgermeisterin, gratulierte zu dem Mut, an neuer Stelle eine moderne Einrichtung zu bauen. "Der Neustart wird symbolisiert durch den neuen Namen St. Antonius, der die Anbindung an die Kirchengemeinde hören lässt", so Wilps. Gerade mal 600 Meter entfernt liegt die katholische St. Antonius-Kirche. Welche Bedeutung der offiziellen Einweihung zukam, ließ sich mit der Anwesenheit der ehemaligen Pfarrer Büren und Anstett festmachen. Mit einem bunten Programm feierten am Flohweg dann alle diesen Tag. "Nach unserem Einzug im Oktober hatten wir Zeit, mit unseren engagierten Eltern und dem Förderverein dieses Fest vorzubereiten", sagte Einrichtungsleiterin Karin Julius. 66 Knirpse, von zwei bis sechs Jahre, haben mit ihrer Drachen-, Dino- und Eisbärengruppe längst die Räume und das Außengelände erobert. Als gelungen erweisen sich die Sichtfenster, die Einblicke in jeden Raum geben. Die Spielgeräte auf dem Außengelände konnten dank einer Spende der Trox-Stiftung angeschafft werden. "Positiv ist die Nähe zur Antonius-Kirche. Wir sind schneller und öfter in unserer Kirche", sagte Karin Julius. Für Amaro (3) ist die Kita am Flohweg ein Paradies. "Das Gebäude ist modern und das Außengelände einfach toll. Die Kinder haben sehr viel mehr Möglichkeiten", sagen die Eltern Natalie und Stefan Wille.

(sabi)