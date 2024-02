Schnelleres Internet in Neukirchen-Vluyn Westconnect legt weitere Glasfaser-Anschlüsse

In Neukirchen-Vluyn läuft seit dem 1. Januar der Ausbau der Glasfaserleitungen, die bis ins Gebäude gelegt werden. Die Vermarktungsphase geht noch bis zum 31. Mai, teilt die Firma Westconnect, die für die Verlegung der Anschlüsse zuständig ist, in einem Schreiben mit. Privathaushalte und Unternehmen können sich in dieser Zeit einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss sichern. Insgesamt sollen davon rund 2000 weitere Privathaushalte und Unternehmen profitieren. Wer diesen erst nach dem 31. Mai beantragt, muss etwa 1500 Euro dafür zahlen.