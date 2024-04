Schnelleres Internet in Neukirchen-Vluyn Glasfaser-Ausbau schreitet nun in Vluyn-Süd voran

Die Glasfasertechnik bietet schon heute Bandbreiten bis in den Gigabit-Bereich und ist in ihrer Leistungsfähigkeit nach oben nahezu unbegrenzt, so Westconnect. Daniel Böttcher, Manager für regionale Kooperationen, hält fest: „Die Westconnect freut sich, das nächste Teilgebiet im Rahmen der Vorvermarktung in Neukirchen-Vluyn anzugehen. Die bisherige Resonanz zeigt uns, dass die Menschen den Vorteil von Glasfaser verstehen.“