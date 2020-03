Kasperletheater : Ginos Puppenbühne kommt

Neukirchen-Vluyn Im neuen Stück kämpft Kasper gegen Umweltverschmutzung.

Kasperle, Gretel, Seppel, der Frosch Fridolin Blasebalg, das Krokodil Willie, und die Hexe Krimbula sind wieder zu Gast in Neukirchen-Vluyn. „Ginos Puppenbühne“ bringt sie mit. Sie steht mit ihrem Zelt von Donnerstag, 12. März, bis Sonntag, 15. März, mit ihrem Zelt am Klingerhuf. Vorstellungen finden Donnerstag bis Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr und 14 Uhr statt.