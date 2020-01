Wirtschaft in Neukirchen-Vluyn : Gewerbeparkfest im Zeichen der Ausbildung

Das Orgateam mit (von links) Michael Ricks, Heide Schmitt, Simone Sahm, Rosemarie Kinzel, Elsa Bertz, Torsten Stückert und Andreas Schomaker. Foto: Norbert Prümen (nop)

Neukirchen-Vluyn Bekanntlich werfen große Ereignisse ihre Schatten voraus. So ist das Gewerbeparkfest in Neukirchen bereits in Planung. Eine Woche vor den Sommerferien findet es statt, ein optimaler Termin, wie das Orgateam findet, das am Programm feilt.

Von Sabine Hannemann

Zum ersten Mal steht ein Motto über der Veranstaltung: Ausbildung. „Damit treffen wir genau den Nerv der Zeit“, sagt Biobäcker Andreas Schomaker. Er gehört mit Heide Schmitt, Simone Sahm, Rosemarie Kinzel, Michael Ricks, Elsa Bertz, Torsten Stückert, Thorsten Rogsch und Sandra Kiss (beide Stadtverwaltung) zum Gewerbeparkteam.

Angesichts drohenden Fachkräftemangels wollen die Unternehmenauf junge Menschen mit einem kompakten Info-Angebot zugehen. „Verschiedene Unternehmen stellen sich als Ausbildungsbetriebe vor“, sagt Heide Schmitt. Da der Kontakt zwischen Jugendlichen problemlos funktioniert, werden im Dreiergespann Auszubildender, Ausbilder wie Geselle Einblicke gegeben. „Wir kämpfen oft gegen veraltete Klischees. Damit müssen wir besonders in unserem Bäckerhandwerk aufräumen. Vieles ist haarsträubend und lässt sich über den direkten Kontakt gerade rücken“, betont Andreas Schomaker.

INFO Garagentrödel und Unternehmensbesuche Der Gewerbepark Nord feiert am Sonntag 21. Juni, 11 bis 18 Uhr. Wieder dabei ist der Garagentrödelmarkt. In der Villa Kunterbuch an der Weserstraße können sich Leseratten jederzeit kostenfrei mit Büchern eindecken oder tauschen. Heide Schmitt bietet Unternehmensbesuche an. Die nächste Radtour (zwei Stunden) ist am 11. März. Anmeldung beim Stadtmarketing, 02845 391 166.

Zum thematischen Schwerpunkt für Schulabgänger bleibt das Gewerbeparkfest, das alle zwei Jahre stattfindet, in seiner Ausrichtung unverändert familiär. Gäste sollen die gewerbliche Vielfalt kennenlernen und sich bei den Unternehmen informieren. Auf den Parkplatz bei Schomaker lädt ein Biomarkt mit verschiedenen Ausstellern ein.