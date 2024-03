Lehrerfortbildung an der Gesamtschule Niederberg Präventiv gegen Diskriminierung an Schulen vorgehen

Die Gesamtschule Niederberg in Neukirchen-Vluyn setzt mit einer internen Lehrerfortbildung auf Prävention, wenn es um Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung geht. Über 80 Kolleginnen und Kollegen haben am Mittwoch, 6. März, an einer eintägigen Veranstaltung teilgenommen, bei der bis in den Nachmittag hinein mehrere Workshops angeboten wurden.