Gesamtschule Niederberg in Neukirchen-Vluyn Schüler gestalten Paradiesvögel nach ihren Vorstellungen

Interessierte können sich von der Freude und der Kreativität der Gesamtschülerinnen und -schüler selbst überzeugen. Ausgestellt werden die Paradiesvögel während der Sommerferien in der Linden-Apotheke in Neukirchen, Andreas-Bräm-Straße 16, und dem Mallorca-Shop „Gusto Balear“ in Vluyn an der Niederrheinallee 314.