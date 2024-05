Theaterprojekt „On Stage“ an der Gesamtschule Niederberg Schüler begeisterten sogar die Niederberger Bergmannsveteranen

Ist Kultur in einer Schule wichtig? Dieser Frage sind am 7. Mai über 100 Schauspieler, Musikerinnen, Filmemacher, Pantomiminnen, bildende Künstler, Moderatorinnen und die Strippenzieher im Hintergrund unter der Leitung von Anke Sitter, Musiklehrerin an der Gesamtschule Niederberg, in einem beeindruckenden Abendprogramm nachgegangen.