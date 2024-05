Schultheater in Neukirchen-Vluyn Gesamtschule Niederberg lädt wieder zu „On Stage“ ein

Am 7. Mai lädt die Gesamtschule Niederberg wieder zum jährlichen Kulturevent „On Stage“ in die Aula des Schulzentrums an der Tersteegenstraße ein. Von 18 bis 20 Uhr erwartet die Besucher eine Vielzahl an Ergebnissen und Erlebnissen als Resultat diverser Projekte, die im Vorfeld stattgefunden haben. Präsentiert wird es in Form eines Ausstellungsrundgangs sowie einer kurzweiligen Bühnenshow.