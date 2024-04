Schule in Neukirchen-Vluyn Gesamtschule Niederberg soll bis 2025/2026 modernisiert werden

Dass die Gesamtschule Niederberg an der Tersteegenstraße modernisiert werden soll, steht schon länger fest. Zuerst hat der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport am 21. November 2018 darüber diskutiert, zuletzt wurde das Thema im Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss am 28. Februar dieses Jahres beschlossen. Geplant ist, vor allem einen Neubau, das Gebäude „J“ zu errichten, um mehr Schülerinnen und Schüler unterbringen zu können.