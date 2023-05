Gesamtschule Niederberg in Neukirchen-Vluyn Eine Schulleiterin sagt „Tschüss!“

Beatrix Langenbeck-Schwich wuchs in Rheinhausen auf, besuchte das Krupp-Gymnasium. Nach ihrem Studium der Biologie und Chemie in Aachen arbeitete sich noch drei Jahre lang am Institut, bevor sie in Bremen das Referendariat antrat. „Eine gute Zeit“, meint sie rückblickend. Doch ihr Abschluss wurde in anderen Bundesländern nicht anerkannt. Daher setzte sie ihre Energie darauf, Bildungs- und Sozialprojekte zu stemmen. 1991 trat sie ihre erste Stelle an der Moerser Geschwister-Scholl-Gesamtschule an, bevor sie nach Rheinberg wechselte. Mit Blick auf ihren Abschied stellt sich die Frage nach der Nachfolge. Auch die ist geregelt. Mutlu Kuzu wird die Leitung übernehmen, die Wahl ist Formsache.