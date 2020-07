Generationenwechsel bei der FDP Rheurdt : „Liberales Gedankengut liegt mir sehr“

Rheurdt Die Rheurdter FDP hat einen Generationenwechsel vollzogen. Beim Wahlparteitag wurde Ralf Thier an die Spitze der Reserveliste gewählt. Der 48-Jährige führt somit die Freien Demokraten in den Kommunalwahlkampf.

Gut aufgestellt sieht sich die Rheurdter FDP für die bevorstehenden Kommunalwahlen im September und zieht zuversichtlich in den Wahlkampf. „Wir haben einen Generationenwechsel vollzogen“, so Vorsitzender Kay Ehrhardt. „Es ist wichtig, dass wir die Jüngeren nach vorne lassen. Das bringt neue Ideen und einen neuen Blickwinkel. Unser Durchschnittsalter liegt aktuell bei 48 Jahren.“

48 Jahre ist auch Spitzenkandidat Ralf Thier, der bei dem letzten Wahlparteitag auf Platz eins der Reserveliste gewählt wurde. Ralf Thier ist in der Gemeinde kein Unbekannter. Als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Schaephuysener Bürger und Vereine war er maßgeblich am Gewinn der Goldmedaille beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligt. „Ich habe mich über den Verein sehr eingebracht in die Dorfentwicklung, habe aber auch immer wieder gesehen, wo die Grenzen sind, wenn man nicht im Rat mitarbeitet“, so Thier.