Gemeindeleben in Rheurdt : So feiern die Katholiken Ostern

Zugang für Kinder zur Palmweihe: „Hubertus Hahn war dabei“. Foto: Kath. Kirche Rheurdt

Rheurdt Das bevorstehende Osterfest setzt zahlreiche Termin für die katholisch Gläubigen in Rheurdt.

Die Katholische Gemeinde bereitet sich auf die Karwoche vor. Zum Palmsonntag gibt es zwei Heilige Messen mit Palmweihe. Am Samstag, 13. April, 17 Uhr, beginnt die Zeremonie auf dem Gelände der Grundschule und geht weiter zu St. Nikolaus in Rheurdt. Am Sonntag, 14. April, 8 Uhr, gibt es eine eine Messe mit Palmweihe in St. Hubertus, Schaephuysen. Um 11 Uhr folgt eine Palmweihe als Familiengottesdienst unter dem Titel „Hubert Hahn war dabei“, die beim Fliegenpilz-Kindergarten beginnt.

Wie ein Ikonenkreuz zu den Gläubigen sprechen kann, erfahren die Teilnehmer im Blick auf das San Damiano Kreuz und im Gebet in den Frühschichten um 6 Uhr, am Montag, 15. April, Dienstag, 16. April und Mittwoch, 17. April, im Pfarrheim, Pastoratstraße 1, in Schaephuysen. Im Anschluss an diese Frühschicht wird ein Frühstück angeboten.

Um einen Einblick in den diesjährigen ökumenischen Kreuzweg zu bekommen, werden Spätschichten am Montag in der St. Nikolaus Kirche Rheurdt; Dienstag in der St. Antonius Kirche, Tönisberg und Mittwoch in der St. Hubertus Kirche, Schaephuysen, angeboten (21 Uhr).

Am Mittwoch (17. April) wird um 9.30 Uhr, der Rosenkranz in St. Hubertus, Schaephuysen gebetet. Anschließend feiern die Gläubigen um 10 Uhr eine Heilige. Messe. Am Karfreitag, 19. April, 15 Uhr, gibt es die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu in St. Hubertus, Schaephuysen.

Der Familienkreuzweg an Karfreitag steht unter dem Titel „Ans Licht“. Start ist um 16 Uhr vor der St. Hubertus Kirche in Schaephuysen. Von dort aus führt der Weg über den Höhenzug. Der Abschluss, nach knapp zwei Stunden, wird in der St. Hubertus Kirche stattfinden. Im Anschluss an den Kreuzweg sind alle Teilnehmer zu einem gemütlichen Ausklang bei Brot, Dipp und Tee ins Schaephuysener Pfarrheim eingeladen.

Am Karsamstag, 20. April, beginnt um 20.30 Uhr die Osternachtfeier in St. Nikolaus Rheurdt mit anschließendem Beisammensein am Osterfeuer. Die Ostergottesdienste sind am Sonntag, 21. April, 11 Uhr, und Montag, 22. April, 10 Uhr, in St. Hubertus Schaephuysen.

(dne)