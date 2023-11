Gemeinde St. Martinus Sternsinger für Rheurdt gesucht

Haustüren und sammeln für die Kinder in Tansania in Afrika. Diesmal steht die Sternsingeraktion unter dem Leitwort „Gemeinsam für unsere Erde“. Wer in Rheurdt dabei sein möchte, wenn Sternsinger-Gruppen in ganz Deutschland den Menschen den Segen bringen, meldet sich zur Sternsinger-Aktion 2024 an. Das geht diesmal nur online auf www.st.martinus-rst.de .Dort muss die Anmeldung mit allen Infos ausgefüllt werden. Bei dem Vorbereitungstreffen muss dann ein Elternteil die Infos noch mit einer Unterschrift bestätigen. Anmeldung bis zum 12. Dezember an. Fagen werden per E-Mail beantwortet: sternsinger@st.martinus-rst.de.