Politik in Rheurdt : Gemeinde Rheurdt will 2021 ein Verkehrskonzept erstellen

In vielen Städten gibt es Radfahrstreifen. Auch in Rheurdt würden sie an manchen Stellen Sinn machen, sagen die Grünen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Rheurdt Es soll den fahrenden und ruhenden Autoverkehr genauso erfassen wie den Rad- und Fußverkehr.

„Wenn ich den Burgweg oder den Oberweg sehe, weiß ich gar nicht, was Fußgänger machen sollen“, sagte Andreas Nielsen. „Entweder sie quetschen sich an Autos vorbei, die zur Hälfte auf dem Fußweg stehen oder sie laufen über die Fahrbahn. Dann hören sie die Hupen der Autofahrer, die nicht durchkommen.“

Die anderen Ausschussmitglieder sahen das ähnlich. Es werde nicht nur auf Bürgersteigen halbseitig geparkt, sondern die lichte Fahrbahnbreite von drei Metern, die nach dem Parken zu verbleiben habe, verbleibe oft nicht. Sozialdemokrat Karl-Heinz Raupach machte das an einem Beispiel eines Lastwagens deutlich, der nachts in Rheurdt abgestellt sei. Falls zum Beispiel auf der Landstraße L 478 von Oermten über Rheurdt und Schaephuysen nach Tönisberg ein Radschutzstreifen angelegt würde, würde sich das Parkproblem verschärfen. Neben einem solchen gestrichelten Streifen, der mindestens 1,25 Meter breit zu sein hätte, wäre ein Parken von Autos verboten, ähnlich wie in Dörfern in den Niederlanden, in denen solche Streifen üblich sind.