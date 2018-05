Neukirchen-Vluyn : Gelungener Neustart im Samannshof

Das seit Jahrzehnten beliebte Ausflugsziel Samannshof ist zurück. Die neuen Betreiber haben stilvoll, aber mit Augenmaß modernisiert, wie die Gäste feststellten. Foto: Klaus Dieker

Neukirchen-Vluyn Das Ausflugslokal in der Littard ist mit Familie Palm in die neue Saison gestartet. Die Eröffnung bei gutem Wetter war perfekt inszeniert.

Schon nach wenigen Tagen ziehen Sabine und Claus Palm mit Sohn Matteo eine positive Bilanz. Alle Mühe, alle Arbeit, die die Umgestaltung vom Samannshof mit sich brachte, haben sich gelohnt.

Schon an Christi Himmelfahrt, der als Vatertag gefeiert wird, füllte sich der Biergarten. Geduldig standen die Ausflügler Schlange am Foodtruck, an dem sich Biergartenbesucher mit einem Imbiss versorgen können. Die neue Speisenkarte ist geschrieben, wie Sabine Palm erzählt.

65 Plätze bietet das Restaurant mit neuer Bestuhlung. Gemütlich wird es im sogenannten Stübchen, einem kleinen Raum mit rund 40 Plätzen. Die Tische im Inneren sind eingedeckt und warten auf die ersten Gäste zum Wochenende. "Baulich haben wir nichts verändert, wohl aber mit der Innenraumgestaltung Akzente gesetzt", sagt Claus Palm über das Ambiente. "Das Stübchen wird jetzt eingerichtet und eignet sich für kleine Festlichkeiten", so Sabine Palm.

Hingucker dürfte unter anderem das Weinregal sein, das sich mit verschiedenen Lichteffekten immer neu beleuchten lässt. Gearbeitet wurde bis zur letzten Minute vor der Eröffnung. "Aber alles hat geklappt", freut sich Claus Palm. Unterstützung gab es zur Genüge von den Handwerkern, Sohn Matteo brachte seine Freunde mit.



Dirk Ulle, Dachdeckermeister aus Homberg, baute noch die neue Terrasse. "Wir wollen die Tradition vom Samannshof als Ausflugsort wieder aufleben lassen", sagt Claus Palm, der sich bereits bestens mit den Gepflogenheiten auskennt. Gäste, die sich nach einer Inspektionsrunde der neuen Räumlichkeiten begeistert äußern, sind auch glücklich, dass die Gastronomie bei "Palm im Samannshof" weitergeht.

Der Samannshof hat Tradition und ist irgendwie Allgemeingut von Generationen. Viele sind als Kinder auf der Kull mit dem Ruderboot rumgepaddelt, während die Eltern den Biergarten aufsuchten. "Im Naherholungsgebiet Littard geht der Traum jedes kleinen Abenteurers vom Spielen in unberührter Natur in Erfüllung, während die Eltern bei einem Spaziergang oder einer Bootsfahrt entspannen", heißt es in einschlägigen Reiseführern. Auch Walter Johann, der das Lokal an Familie Palm verkaufte, freut sich über das muntere Treiben. "Ich hatte viele Anfragen", sagt er. Als die endgültige Wahl auf Familie Palm fällt, macht sich auf bei ihm ein gutes Gefühl breit. "Die haben eine lange gastronomische Erfahrung, die mich überzeugt hat", meint er.

Der Samannshof ist seit Jahrzehnten ein beliebtes Ausflugsziel. Die Auswahl an Speisen war damals bescheiden. Im Winter waren es die Spaziergänger, die zu Kaffee und Kuchen einkehrten. Im Sommer lockte der Biergarten bei Bier, Kartoffelsalat mit Bockwurst zu Familie Johann. Walter Johann hat dazu viel zu erzählen. Damals war es sein Vater Karl Johann, der den Hof kaufte. Er stammte als "abgehender Sohn" von einem Hof in Pfalzdorf und baute sich als Zweitgeborener mit dem Samannshof eine Existenz auf. Damals gehörte die Familie Johann zu den ersten Pfälzern, die woanders siedelten. Der Samannshof war zu jener Zeit schon ein Bauernhof mit einer Wirtschaft und wurde bereits 1926 als Kurhaus Samannshof geführt. Was das Fleckchen Erde in der Littard, an der Grenzen zwischen Rheurdt und Neukirchen-Vluyn so attraktiv machte, erklärt sich aus der ruhigen Lage. Auch heute ist Walter Johann weiterhin Bootsmann, der für kleines Geld das Rudern im Kahn ermöglicht.

Montags und dienstags ist Ruhetag. Der Biergarten mit Foodtruck öffnet bei schönen Wetter ab 12 Uhr. Der Restaurantbetrieb beginnt ab 17 Uhr, sonntags ab 12 Uhr. Infos unter 02845 9846688

