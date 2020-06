Kleine Gorley : Lineg ergreift Maßnahmen um die Wildtiere schützen

Kamp-Lintfort Die umweltorientierte Geländemodellierung der Lineg am naturnah ausgebauten Gewässerabschnitt der Kleinen Goorley streitet weiter voran. Bei den Baumaßnahmen wurde auch reichlich wilder Müll entdeckt.

Die Kleine Goorley wurde in den letzten Jahrzehnten von einem begradigten Kanal zu einem stellenweise mäandrierenden Bach umgestaltet. Direkt am Wanderweg nördlich der Motorcross-Strecke wird das Gelände lokal modelliert, denn gegen Ende 2020 soll die Kleine Goorley mit dem Wasser aus der neuen Druckleitung der Pumpanlage Parsickgraben 2 gespeist werden. Um die angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen vor Ausuferungen zu schützen, wird das linke Ufer auf einer Länge von ca. 30 Metern leicht erhöht und naturnah gestaltet. Nicht nur die Anwohner der Gestfeldstraße haben mitbekommen, wie ein kleiner Berg auf der Wiese gewachsen ist. Die Lineg übernimmt Verantwortung für die Umwelt bei ihren Arbeiten. Daher wurde ein Konzept zum Bodenmanagement erstellt, das eine Wiederverwendung des Bodens vorsieht. Somit wird der Bodenaushub für die Geländemodellierung an der Kleinen Goorley genutzt. Hierfür werden rund 100 Kubikmeter Boden benötigt. Dieses Bodenvolumen wurde nun an einer offenen Fläche gelagert. Damit der frisch gelagerte Boden keine Tiere, wie z.B. Kreuzkröten, zum Einbuddeln anlockt, wurde dieser mit einer Folie fest abgedeckt. Sowohl die Bodenlagerfläche als auch der Uferbereich der Kleinen Goorley wurden auf das Vorhandensein von Bodenbrütern bzw. Rehkitze genau untersucht. Anschließend wurde der vorhandene Bewuchs unter Einsatz von Wildwarnern entfernt. Diese Vergrämungsmaßnahme gilt als ein zusätzlicher Schutz der Wiesenbewohner vor der Mähmaschine.