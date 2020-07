Premiere am Pfarrheim Schaephuysen : Singen gegen Corona-Eintönigkeit

Von ihnen hat die Gemeinde St. Martinus die Idee „ausgeliehen“: Anwohner der Hauptstraße in Schaephuysen beim Singen in der Zeit des „Lockdowns“ im April. Foto: Norbert Prümen (nop)

Rheurdt Treffpunkt ist am 2. August vor dem katholischen Pfarrheim in Schaephuysen. Die Idee hat Pfarrer Norbert Derrix von der Nachbarschaft Hauptstraße abgeschaut. Deren Anwohner treten regelmäßig auf die Straße, um gemeinsam zu singen.

Zum Offenen Singen unter freiem Himmel lädt die katholische Gemeinde St. Martinus ein. Die Premiere des Events ist am Sonntag, 2. August, 17 Uhr vor dem Pfarrheim in Schaephuysen. Wer kommen wolle, könne sich einen Stuhl mitbringen, sagt Pfarrer Norbert Derrix, denn möglicherweise reiche die Zahl der im Pfarrheim vorhandenen Stühle nicht aus. Auch Getränke und etwas zu essen dürfen die Sänger und Sängerinnen mitbringen – „damit die Stimme gut durchhält“.

Wie die Idee entstand? Derrix berichtet von einem Gespräch, das er jüngst vor der Kirche geführt habe. Es sei um die „Eintönigkeit“ der Tage während der Pandemie gegangen. Derrix: „Wenn man noch vor einem halben Jahr besonders am Wochenende von Highlight zu Highlight geradezu gesprungen ist, so ist man jetzt zum Nichtstun und Zuhausesitzen verdonnert. Was ,damals’ schon fast zum Stress wurde, ist heute undenkbar – leider.“

Aber es gehe auch anders, wie Anwohner der Hauptstraße in Schaephuysen gezeigt haben. Wie berichtet, haben sie in der ersten Zeit des Lockdowns jeden Tag an der Straße stehend miteinander gesungen „und sich so kleine Höhepunkte am Tag gesichert“, wie Derrix sagt. „Heute singen sie immer noch an zwei Tagen der Woche und halten immer noch dieses Highlight hoch für die Anwohner aber auch gerade samstags für alle, die noch vor der Kirche ein Eis essen oder ein Bier trinken.“ EU-Parlamentsmitglied Moritz Körner (FDP) hat die Nachbarschaft Hauptstraße deshalb sogar für den Europäischen Bürgerpreis vorgeschlagen.