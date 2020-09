Gastronomie in Rheurdt-Schaephuysen : Haus Winters-Gilbers ist für den Herbst gerüstet

Wilfried Gilbers in einem der Pagodenzelte, die in der kalten Jahreszeit den Aufenthalt auf der Terrasse angenehmer machen. Foto: Norbert Prümen

RHEURDT Das Restaurant in Schaephuysen hat die Terrasse mit Pagodenzelten ausgestattet. Im Saal bestimmt Abstand die Tischordnung.

Pünktlich startet im Traditionshaus Winters-Gilbers die Herbstsaison. „Wir haben genau am 1. Oktober vor vier Jahren unser Restaurant in Schaephuysen eröffnet und gehen jetzt ins fünfte Jahr“, sagt Geschäftsführer Wilfried Gilbers. Im Haus duftet es nach frischer Farbe. Der Saal ist für die Gäste hergerichtet, das Abstandsgebot berücksichtigt. Rustikal geben sich die Bänke in Höhe der Bühne für die jeweiligen Tischgemeinschaften. Auch der Flur erstrahlt in neuen, frischen Farben. Die Terrasse mit zwei Pagodenzelten gibt sich gerüstet für die nun kühlere Jahreszeit in Corona-Zeiten.