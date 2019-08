Gastronomie in Neukirchen-Vluyn: Ein Stück Heimat auf dem Teller.

Gastronomie in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Familie Venohr führt das Hotel Landhaus Vluyner Stuben seit beinahe 40 Jahren. Gastlichkeit und gute niederrheinische Küche sind Trumpf.

Der Biergarten im Hotel Landhaus Vluyner Stuben ist für Radler, Biker wie Sommerfrischler eine gute Adresse und der Stolz von Moni Venohr (71). Die Gastronomin hat mit viel Herzblut auch diesen Teil des Hauses eingerichtet, dekoriert und für die Gäste so zu einem gemütlichen Treffpunkt gemacht. „Unsere Terrasse ist in Teilen überdacht, so dass wir wetterunabhängig sind“, sagt Moni Venohr.