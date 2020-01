Kurs in Rheurdt-Schaephuysen : Gartenprofi zeigt den richtigen Obstbaumschnitt

Schon im Februar 2019 erklärte Heinz-Peter Erkes in Schaephuysen den richtigen Schnitt beim Obstbaum. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Rheurdt Ein Riesenerfolg war der Obstbaumschnitt-Kursus des Vereins für Gartenkultur und Heimatpflege Schaephuysen im Februar vergangenen Jahres. 50 Teilnehmer ließen sich von Gartenbaumeister Heinz Erkes zeigen, wie der fachgerechte Schnitt Bäume gesund hält und zu üppiger Blüte anregt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schon damals kündigte der Verein an, dass solche Kurse regelmäßig angeboten werden sollen. Jetzt ist es soweit: Am Samstag, 25. Februar, treffen sich Obst- und Gartenfreunde um 14 Uhr zur Demonstration eines Obstbaumschnittes im Garten von Hans-Rainer Tabke, Vluyner Straße 41 in Schaephuysen. Mit dabei ist erneut Heinz-Peter Erkes, Inhaber der Baumschule Kretschmer in Goch-Pfalzdorf.

An die zweistündige praktische Unterweisung schließt sich eine Aussprache mit dem Referenten an. Veranstalter ist der Kreisverband Kleve für Heimatpflege zusammen mit dem Verein für Gartenkultur und Heimatpflege Schaephuysen.

Wer an dem Februar-Termin verhindert ist, hat bereits am Samstag, 25. Januar, um 14 Uhr die Chance, einen Obstbaumschnitt-Kursus mit Erkes zu besuchen. Der Kreisverband Kleve für Heimatpflege organisiert ihn zusammen mit den Heimatfreunden Hasselt am Dorfplatz an der Kirche (Schulstraße) in Hasselt.

Obstbäume brauchen als Kulturpflanzen Pflege und regelmäßigen Schnitt. Nur dann ist eine gute Ernte gewährleistet. „Die meist bis in den März andauernde Winterruhe der Bäume ist die traditionelle Zeit für einen fachgerechten Obstbaumschnitt“, erläutern die Organisatoren. „In der Vergangenheit sind Pflegemaßnahmen besonders bei den älteren Obstbeständen oft vernachlässigt worden. Doch damit Obstbäume auch noch im hohen Alter reichlich Früchte tragen, muss man auch diese zwecks Erlangung einer guten Kronenbildung mit ertragreicher Ernte regelmäßig einem Verjüngungsschnitt unterziehen.“

Auch zur Bereicherung der Landschaft und als altes Kulturgut seien Obstbäume am Dorfrand, am Hof, im Garten oder in der Feldflur unverzichtbar.