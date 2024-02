Drittes Gartenjahr in Neukirchen-Vluyn Wie kann man Wasser sparender gärtnern?

Mit dem Vortrag „Wasser sparend gärtnern“ startet die Saatgutbibliothek der Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn in ihr drittes Gartenjahr. Dieser findet am Dienstag, 27. Februar, um 19 Uhr statt. Eine Anmeldung ist erwünscht und funktioniert per Mail an stadtbuecherei@neukirchen-vluyn.de oder telefonisch unter 02845 4851.