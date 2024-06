Fußball in Rheurdt Wird Ingo Härtlein der beste Platzwart des Jahres?

Ingo Härtlein ist der beste Platzwart Deutschlands. Das sieht zumindest die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen (SpVgg) so. Ob er tatsächlich der Beste ist, wird sich in den kommenden Wochen zeigen, genauer gesagt, am 13. Juli. Denn dann endet das große Sommer-Gewinnspiel mit dem Titel „Platzwarte des Jahres, das die Baumarkt-Kette Toom ins Leben gerufen hat.