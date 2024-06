Public Viewing in Moers, Kamp-Lintfort & Neukirchen-Vluyn Wo Sie die Spiele der EM auf der Leinwand schauen können

(mali/lst) Am 14. Juni beginnt die EM in Deutschland. Viele Spiele können sich Fans in NRW in Dortmund, Köln, Düsseldorf und Köln anschauen. Aber auch ohne Ticket ist dank Public Viewing Mitfiebern, Feiern und Tränen Vergießen mit anderen Fans möglich. Wir geben einen Überblick, wo Interessierte in Moers und Umgebung Fußball hautnah miterleben können.