Siebenjähriger findet Haifischzahn in Rheurdt Jonas Diron erhält Sonderpreis für Kinder und Jugendliche

Als Jonas Diron am vergangenen Donnerstagnachmittag ins Rheurdter Rathaus kam und Bürgermeister Dirk Ketelaers die Hand schüttelte, wirkte er gelassen. Klar, denn es war ja nicht das erste Pressegespräch des Siebenjährigen. „Letzte Woche war Jonas bei Sat.1 NRW zu sehen. Die Sendung lief am 18. Januar um 17.30 Uhr“, erzählte seine Mutter Sabrina Diron. Darin wurde die Geschichte des Kempeners erzählt, der im Herbst 2023 einen Haifischzahn aus der Kreidezeit im Garten seiner Pfadfinderleiterin Regine Luge gefunden hat. Dieser ist etwa 66 Millionen Jahre alt. Den Zahn hat Jonas Diron im Aquazoo Düsseldorf untersuchen lassen; vergangene Woche ging es dann für ihn ins Sea Life nach Oberhausen. So sollte herausgefunden werden, wie alt der Zahn ist, und dass es sich auch tatsächlich um einen Haifischzahn handelt.